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Netflix'e yerli rakip: puhu

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 19:44 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 22:15
Etiketler:
televizyon tv online tv platform puhutv internet içerik dizi
Netflix'e yerli rakip: puhutv

Geçtiğimiz ay test yayınına başlayan online u puhu, zengin bir le izleyicisiyle buluştu.

Dünyada in hızlanması, yaygınlaşması ve akıllı cihazların hayatımıza girmesi ile değişen ve dönüşen izleme deneyimi, Doğuş Grubu'nun online televizyon u puhu ile artık Türkiye'deki izleyicileriyle buluştu

Başta Türk dizileri olmak üzere binlerce saatlik ve filmi, yüksek görüntü kalitesiyle ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturan online televizyon platformu puhutv'yi istenilen yerde, zamanda ve platformda izlemek mümkün.

"En sevilen yerli dizi ve filmlerin online adresi olmak" vizyonuyla yola çıkan , www.puhutv.com'un yanı sıra, telefon ve tablet uygulamalarından da izlenebiliyor. Yakında puhutv'ye akıllı televizyonlardan da erişmek mümkün olacak.

İzleyicisini tanıyan televizyon

Kolay kullanım imkânının yanı sıra, yüksek görüntü kalitesine sahip, popüler ve güncel ler sunmayı hedefleyen puhutv, "izleyicisini tanıyan televizyon" anlayışını benimsiyor. puhutv, izleyicilerden gelen talep ve önerilerle içeriğini zenginleştirirken, teknolojik altyapısı ile de izleyicilerine kendi beğeni ve tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş televizyon izleme deneyimi sunuyor. Mobil cihazlardan da izlenilebilen puhutv, bu deneyimi zaman ve mekândan bağımsız, tüm ekranlarda özgürce yaşama imkânı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan puhutv'de izleyiciler, yüksek rating alan güncel prime time dizilerini, günümüz Türk Sineması'nın popüler filmlerini, unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve Türk yönetmen sinemasının seçkin eserlerini yüksek görüntü kalitesiyle, tek parça olarak izleyebiliyor.

Puhutv kendi dizisini de yapacak

puhutv ayrıca online televizyonların tüm dünyada popülerleşmesinin en önemli nedenlerinden biri olan ve yenilikçi bir anlayışla dizi sektörüne de yeni bir soluk getiren "orijinal içerik" konseptini de izleyicilere sunuyor. Ülkemizde sadece puhutv'de izlenebilecek olan ve mevcut dizilerin aksine, 60 dakika ile sınırlanan çok özel yapımlar 2017 yılı itibariyle izleyiciyle buluşacak.
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Mslu Mslu

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cevapla 22.12.2016 01:58
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