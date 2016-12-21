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Kayıp yanlış yerde mi arandı?

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 18:29
Etiketler:
kayıp uçak Malezya uçağı MH370 iddia arama
Kayıp Malezya uçağı yanlış yerde mi arandı?

2 yıldır kayıp olan ve hala bulunamayan ve içerisindeki yolcuların yanlış yerde arandığı ediliyor.

Pekin-Kuala Lumpur seferini yaparken iki yıl önce içindeki 239 yolcusuyla kaybolan ve o zamandan bu yana Hint Okyanusu'nda aranan MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağının enkazının yanlış yerde arandığı tahmin ediliyor.

çalışmalarını yöneten Avustralya'nın Ulaştırma Bakanı Darren Chester, hala uçağın tam olarak nerede olduğuna ilişkin bir veri bulunmadığını ve en geç şubatta açıklanacak arama raporundan bir sonuç çıkmasını beklemediklerini belirtti.

Havacılık uzmanları ise son olarak okyanusun güneyindeki 120 bin kilometrekarelik bir alanda aranan uçağın, daha kuzeyde aranması gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, aramanın şu andaki alanın daha kuzeyindeki 25 bin kilometrekarelik bir alana doğru genişletilmesi uyarısını yapıyor.

Kaynak: Sabah
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