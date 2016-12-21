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9 milyar dolarlık santrali kapatıyor

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 23:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 23:35
Etiketler:
japonya nükleer nükleer santral maliyet Monju santrali
Japonya 9 milyar dolarlık nükleer santrali kapatıyor

, 9 milyar dolara mal olan Fukui kentindeki Monju santralini kapatma kararı aldı.

Japan Times'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, Monju'nun yeniden çalıştırılmasının zaman ve açısından uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle santralin devreden çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Japon yetkililer, ülkenin sınırlı doğal enerji kaynaklarına alternatif olarak yapılan Monju'nun yerine yeni bir santral yapmayı planlıyor.

"Sökme çalışmaları 2047 yılında tamamlanacak"

Faaliyete başladıktan 250 gün sonra arızalanan Monju santrali, kullandığı yakıtın atıklarını tekrar kullanma özelliğine sahipti. Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan santralin 22 yıl faaliyet göstermesi öngörülmüştü.

Manju santralinin yaklaşık 3,2 milyar dolara mal olacak sökme çalışmalarının 2047 yılında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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