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1.000 derecede ısıtılan bıçağın gücü!

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 23:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 23:25
Etiketler:
video ilginç bıçak Youtuber ilginç video
1.000 derecede ısıtılan bıçağın gücü!

Mr. Gear isimli Youtube kanalı bir ya imza attı. Video birkaç günde 30 milyon izlenmeyi aştı.

Emre Çetinkaya

Gerçekten iyi bir bıçağın ne kadar keskin olabileceğini zaten biliyoruz. Bir de bu bıçağın 1.000 derecede ısıtıldığını düşünün.

Mr. Gear isimli Youtube kanalı 1.000 derecede ısıttığı bıçağı ürünlerle denedi. Ortaya ise gerçekten ilginç görüntüler çıktı. Bu ilgi çekici sadece 3 gün içerisinde 30 milyondan fazla izlendi.

İşte o ilginç video;
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