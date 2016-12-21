1.000 derecede ısıtılan bıçağın gücü!

Gerçekten iyi bir bıçağın ne kadar keskin olabileceğini zaten biliyoruz. Bir de bu bıçağın 1.000 derecede ısıtıldığını düşünün.
Mr. Gear isimli Youtube kanalı 1.000 derecede ısıttığı bıçağı ilginç ürünlerle denedi. Ortaya ise gerçekten ilginç görüntüler çıktı. Bu ilgi çekici video sadece 3 gün içerisinde 30 milyondan fazla izlendi.
İşte o ilginç video;
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