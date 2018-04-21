;

'dan ücretsiz

APPLE'DAN ÜCRETSİZ PİL DEĞİŞİM PROGRAMI
21 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 17:48:51

, cuma günü yaptığı açıklamada Pro'larda yaşanan pil arızası sonucu dünya çapında ücretsiz değişim programı başlattığını duyurdu.

, Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasında üretilen 13 inçlik touchbar bulunmayan Pro'ların değişim programına dahil olduğunu belirtti.

IPHONE'LARA DA YAPMIŞTI

Apple'ın sitesindeki forma cihazınızın seri numarasını girerek na dahil olup olmadığını görebilirsiniz.

Apple daha önce de 6, iPhone 6s ve iPhone SE modellerinin pil ömrünü uzatmak için telefonları yavaşlattığını kabul etmiş ve özür dilemişti. Etkilenen modeller için pil değiştirmenin fiyatını 79 $'dan 29 $'a düşürmüştü.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN