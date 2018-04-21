Apple, Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasında üretilen 13 inçlik touchbar bulunmayan Macbook Pro'ların değişim programına dahil olduğunu belirtti.

IPHONE'LARA DA YAPMIŞTI

Apple'ın sitesindeki forma cihazınızın seri numarasını girerek pil değişim programına dahil olup olmadığını görebilirsiniz.

Apple daha önce de iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE modellerinin pil ömrünü uzatmak için telefonları yavaşlattığını kabul etmiş ve özür dilemişti. Etkilenen modeller için pil değiştirmenin fiyatını 79 $'dan 29 $'a düşürmüştü.