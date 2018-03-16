Kingston'ın flash bellek iştiraki olan Kingston Digital, Canvas serisine dahil olan Select, Go ve React isimli yeni kartlarını duyurdu.

Canvas kart serisi içerisinde:

Canvas Select:

-Güvenilir olması için tasarlanmış olup, doğrult-çek fotoğraf makineleri, akıllı telefonlar, HD film veya yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmeyi ideal hale getirir.

-80MB/s okumaya varan Class 10 UHS-I hızları.

-SD için 128GB ve microSD için 256GB'a varan kapasite.

Canvas Go:

-Hareket halinde çekim yapanlar için, 1080P'de, hatta 4K'da DSLR, drone veya aksiyon kamerasında bile hayatın içindeki maceraları filme almak için idealdir.

-90MB/s okuma, 45MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları.

-SD için 512GB ve microSD için 128GB'a varan kapasite.

Canvas React:

-4K video çekimi veya DSLR, aynasız kamera veya akıllı telefon üzerinde çarpıcı seri fotoğraflar çekerken, sizin kadar hızlı olacak şekilde tasarlandı.

-100MB/s okuma, 80MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları.

-SD için 256GB ve microSD için 128GB'a varan kapasite.

Kingston Flash Kart Yöneticisi Annette Chan, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ve geliştirilmiş depolama çözümleri üretme konusunda her zaman kararlıyız. Canvas flash kartlar, dayanıklı, depolama kapasiteleri yüksek ve hayatın içinden gelen anıları her yerde yakalamak için hızlı aktarıma sahipler" dedi.

Canvas flash kartlar ömür boyu garantiye sahipler.