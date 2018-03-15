;

Yeni duyuruldu: 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve fazlası

YENİ RASPBERRY Pİ DUYURULDU: 5 GHZ Wİ-Fİ, BLUETOOTH 4.2 VE FAZLASI
15 Mart 2018, Perşembe Güncelleme : 21:33:07

Emre Çetinkaya

Foundation, yeni mini bilgisayarı olan 'ı duyurdu. İşte özellikleri.

bilgisayarlar son yıllarda birçok farklı projede karşımıza çıktılar ve kullanışlı özelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla bir hayli dikkat çektiler. Bu anlamda Raspberry Pi Foundation tarafından geliştirilen ürünlerin en yenisi duyuruldu.

2016 yılında piyasaya çıkan Raspberry Pi 3 Model B'ye göre ciddi yükseltme sunan Raspberry Pi 3 Model B+.

Yeni kartta biraz daha hızlı olan 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, Bluetooth 4.2 ve çift bantlı Wi-Fi bulunuyor. Özellikle Wi-Fi güncellemesi konusunda heyecan duyuluyor çünkü giderek sayıları artan IoT cihazları sayesinde bu frekans çok önem kazanıyor. 5 GHz'e yükselen bantla birlikte performans da artıyor.

Genel olarak, yeni Raspberry Pi, genel olarak önceki versiyona benziyor. Performans konusunda ciddi yükseltmeye sahip. Yeni modelin fiyatı ise 35 dolar.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN