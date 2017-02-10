PlayStation 4 yine birinci

NPD verilerine göre geçtiğimiz ocak ayında Amerika'da en çok satılan konsol yine PlayStation 4 oldu. Sony'nin konsolu, geçtiğimiz aralık ayında da listenin ilk sırasındaydı.

Öte yandan, Microsoft da 2017'ye yüzü gülerek girdi diyebiliriz. Zira son veriler, Xbox One konsolu satışlarında aynı dönem için yıldan yıla %21'lik bir artışı gösteriyor.

Sony, kısa süre önce 4K destekli konsolu PS4 Pro konsolu ve PlayStation VR gözlüğünü satışa sunmuştu. Microsoft'un da 2017 itibarıyla Scorpio kod adlı gelişmiş oyun konsolunu satışa sunması bekleniyor.