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'in 10 TB'lik diskleri Türkiye'de

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 18:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 18:09
Etiketler:
seagate donanım sabit disk veri depolama ilknur baydak
Seagate'in 10 TB'lik diskleri Türkiye'de

, dahili disk portföyündeki tüm ürünlerinin kapasitelerini 10TB’a kadar artırdığını duyurdu.

Emre Çetinkaya

Sahip olduğumuz dijital içeriğin boyutu her geçen gün biraz daha artıyor. Telefonumuzda, bilgisayarımızda, fotoğraf makinemizde kullanılan toplam depolama alanına bakarak bu artışı hissetmek mümkün.

Veri depolama çözümleri üreticisi de, bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10TB'lık disklerini Türkiye'de satışa sundu.

Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi'nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.

Dünyadaki kurumsal verinin %60'ının Seagate disklerinde depolandığını açıklayan Baydak, bu sayede özellikle işletmelerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebildiklerinin altını çizdi. 10TB'lık kapasiteye ulaşan yeni diskler sayesinde kişisel ve kurumsal dijital veriyi muhafaza etmenin ve yönetmenin kolaylaşacağını, yeni disklerin kapasitelerinin dışında, özelliklerinin ve hızının da bir avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi.
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emre reis emre reis

emre abi bi cekilis yaparsiniz artik ??

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cevapla 09.02.2017 18:12
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