GoPro Karma drone yeniden satışta!

GoPro'nun yeni iddialı Karma drone'u hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayında geri çağrılmıştı. Cihazlarda güç kaybı sorunu olduğu GoPro tarafından da kabul edilmişti. Görünüşe göre geri çağrılan cihazların gerekli düzeltmeleri yapıldı ve GoPro Karma yeniden satışa sunuldu.

Bu drone, katlanabilir tasarımıyla dikkat çekiyor. GoPro'nun yeni ürünlerinden olan uçabilen drone, ekranlı uzaktan kumandaya ve daha iyi çekim için üç eksenli dengeleyiciye sahip.

Bu drone'un tek başına fiyatı ise 799 dolar. Hero 5 modelleriyle birlikte alınırsa yaklaşık 100 dolarlık bir indirim söz konusu.