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yeniden satışta!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 19:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 19:32
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GoPro drone Karma GoPro Karma satışa çıkıyor
GoPro Karma drone yeniden satışta!

Sorunlu olduğu için geri toplanan , yeniden mağazalarda satışa sunuldu.

Emre Çetinkaya

GoPro'nun yeni iddialı 'u hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayında geri çağrılmıştı. Cihazlarda güç kaybı sorunu olduğu tarafından da kabul edilmişti. Görünüşe göre geri çağrılan cihazların gerekli düzeltmeleri yapıldı ve GoPro Karma yeniden satışa sunuldu.

Bu drone, katlanabilir tasarımıyla dikkat çekiyor. GoPro'nun yeni ürünlerinden olan uçabilen drone, ekranlı uzaktan kumandaya ve daha iyi çekim için üç eksenli dengeleyiciye sahip.

Bu drone'un tek başına fiyatı ise 799 dolar. Hero 5 modelleriyle birlikte alınırsa yaklaşık 100 dolarlık bir indirim söz konusu.
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