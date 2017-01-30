PlayStation 4 Pro'da

Sony geçtiğimiz aylarda, gelişmiş görüntü teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en zengin ve detaylı oyun deneyimini sağlayan güçlü oyun konsolu PlayStation 4 Pro'yu (PS4 Pro) ülkemizde satışa sunmuştu.

ABD'de ise daha önceden satışa sunulan PS4 Pro modeliyle ilgili şu günlerde farklı haberler gelmeye başladı. Bazı kullanıcıların raporuna göre PS4 Pro modeli, çalışır vaziyette iken ekranları karartmaya başlamış.

Birçok kullanıcı tarafından dillendirilen bu problemin kesin olarak kaynağı ise bilinmiyor. Aynı zamanda Sony tarafından konuyla ilgili açıklamanın gelmediğini ve buna karşın bazı kullanıcıların bu sorunla ilgili geçici çözümler ürettiğini belirtelim.

Bunlardan birisi, PS4 Pro'yu yeniden başlatıp güvenli modda açarak, DRM ayarlarını HDCP 2.2'ten 1.4'e değiştirilmesi.

Peki siz böyle bir hatayla karşılaştınız mı?