| Üye ol | 30 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'da "kararma" u!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 30.01.2017, 13:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 13:41
Etiketler:
PlayStation 4 Pro sony PS4 Pro donanım sorun hata
PlayStation 4 Pro'da

kullanıcılarından ilginç haberler gelmeye başladı. Belirtilene göre bazı 'lar oyun esnasında durduk yere ekranı karartıyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

geçtiğimiz aylarda, gelişmiş görüntü teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en zengin ve detaylı oyun deneyimini sağlayan güçlü oyun konsolu PlayStation 4 Pro'yu (PS4 Pro) ülkemizde satışa sunmuştu.

ABD'de ise daha önceden satışa sunulan PS4 Pro modeliyle ilgili şu günlerde farklı haberler gelmeye başladı. Bazı kullanıcıların raporuna göre modeli, çalışır vaziyette iken ekranları karartmaya başlamış.

Birçok kullanıcı tarafından dillendirilen bu problemin kesin olarak kaynağı ise bilinmiyor. Aynı zamanda Sony tarafından konuyla ilgili açıklamanın gelmediğini ve buna karşın bazı kullanıcıların bu la ilgili geçici çözümler ürettiğini belirtelim.

Bunlardan birisi, PS4 Pro'yu yeniden başlatıp güvenli modda açarak, DRM ayarlarını HDCP 2.2'ten 1.4'e değiştirilmesi.

Peki siz böyle bir hatayla karşılaştınız mı?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Donanım Toplam kayıt: 2123
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın