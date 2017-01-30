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Türkiye'den sorunlu lar için geldi!

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 17:56
Etiketler:
hp açıklama hp türkiye laptop bilgisayar pil batarya
HP Türkiye'den sorunlu laptoplar için açıklama geldi!

Bu sorun, çok az bir kullanıcı dilimini etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberimizde, bazı HP laptop'ların pillerinde yaşanan sorunlardan söz etmiştik. Detaylar için tıklayın.

HP Türkiye, bu konuyla ilgili bir yaptı ve biz de sizlere sunuyoruz:

"HP, bazı ülkelerin düzenleyici kurumları ile yapılan işbirliği kapsamında, 2016 Haziran ayında dünya genelinde uyguladığı "gönüllü geri çağırma ve değiştirme" programını 24 Ocak 2017 tarihinde, belirli bazı dizüstü bilgisayar pillerini kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurmuştur. Bu geri çağırma, HP'nin Mart 2013 ile Ekim 2016 tarihleri arasında dünya genelinde satılan lityum-iyon pillere sahip dizüstü bilgisayarlarını kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde satılan HP dizüstü bilgisayarlarının yüzde 1'inden daha az kısmı, piller ile ilgili bu durumdan etkilenmiştir. HP, etkilenen bu pilleri ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir. HP, müşterilerine "HP Battery Recall" sayfası üzerinden pillerinin bu programa dahil olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etmektedir. http://www.HP.com/go/batteryprogram2016"
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