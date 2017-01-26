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, 100 binden fazla unu patlama riski olduğu için geri çağırıyor!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 14:45
Etiketler:
hp bilgisayar laptop pil batarya
HP, 100 binden fazla laptopunu patlama riski olduğu için geri çağırıyor!

Eğer bir ınız varsa, bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir.

Mahmut Saral

Computerworld'de yer alan bilgilere göre ünlü teknolojileri firması HP, 101 binden fazla laptop bilgisayarını geri çağırıyor. Çünkü bu bilgisayarların leri hatalı üretim ve bu sebeple de patlamalara, yanmalara sebebiyet verebilir.

Bu bilgisayarların Mart 2013 ve Ekim 2016 arasında satılan bilgisayarlar arasında oldukları bildiriliyor. Firma, geçtiğimiz yaz aylarında da 41 bin laptop pili için çağrı yapmıştı.

Geri çağrılan ürünler, Amerika, Kanada ve Meksika'da satılan bilgisayarlar. Fakat yine de dikkatli olmakta fayda var.

Eğer cihazınızın siyah renkte pilinin üzerinde "6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL, 6EBVA" kodlarından biri varsa, siz de tehlike altında olabilirsiniz.

Net bir bilgi için HP Türkiye servis yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

Ek olarak, HP'nin resmi sayfasından indireceğiniz yazılım ile bilgisayarınızın güvenliğini test edebilirsiniz.
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