HP, 100 binden fazla laptopunu patlama riski olduğu için geri çağırıyor!

Computerworld'de yer alan bilgilere göre ünlü bilgisayar teknolojileri firması HP, 101 binden fazla laptop bilgisayarını geri çağırıyor. Çünkü bu bilgisayarların pilleri hatalı üretim ve bu sebeple de patlamalara, yanmalara sebebiyet verebilir.

Bu bilgisayarların Mart 2013 ve Ekim 2016 arasında satılan bilgisayarlar arasında oldukları bildiriliyor. Firma, geçtiğimiz yaz aylarında da 41 bin laptop pili için çağrı yapmıştı.

Geri çağrılan ürünler, Amerika, Kanada ve Meksika'da satılan bilgisayarlar. Fakat yine de dikkatli olmakta fayda var.

Eğer cihazınızın siyah renkte pilinin üzerinde "6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL, 6EBVA" kodlarından biri varsa, siz de tehlike altında olabilirsiniz.

Net bir bilgi için HP Türkiye servis yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

Ek olarak, HP'nin resmi sayfasından indireceğiniz yazılım ile bilgisayarınızın güvenliğini test edebilirsiniz.