iPhone'lar ve diğer telefonlar artık robotlara emanet

Dünya çapında birçok teknoloji firmasının en önemli tedarikçisi olan Foxconn Electronics, birçok alanda otomatik üretime geçme kararı aldı. Yani ürünler hazırlanırken birçok aşamada tamamen robotlardan yardım alınacak.

Süreç kısaca şöyle: Ürünler hazırlanırken insanların yapmasının zor ve tehlikeli olduğu aşamalarda devreye robotlar girecek ve böylece daha hızlı üretimler gerçekleştirilebilecek. Robotlar yüzünden insanların işsiz kalmaları da söz konusu olmayacak, zira üretimin farklı seviyelerinde yine insan gücüne ihtiyaç duyulacak.

Foxconn Electronics, şu an Çin'deki fabrikalarına 40 binden fazla Foxbot robot göndermiş durumda. Firma, bu robotlardan yılda 10 bin adet üretebilir kapasiteye sahip. Ayrıca bu tip robotların tıp alanında da kullanılabileceği belirtiliyor.

Ve evet, başta Apple'ın iPhone ürünleri olmak üzere, Sony'den Nokia'ya, Microsoft'tan Intel'e, hatta Google'a kadar birçok firma, Foxconn ile ortak çalışmalar yürütüyor.