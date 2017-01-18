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, 2017'de yeni bir trend başlatabilir

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:18 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:23
Etiketler:
apple macbook macbook pro Kaby Lake EDN
Apple, 2017'de yeni bir trend başlatabilir

için güzel havadisler var. İşte son rapor detayları...

Hasan Uğur Nayır

(Economic Daily News) tarafından yayınlanan rapora göre bu sene 'ın sevkiyatının 15 milyona ulaşması bekleniyor. Bunun için de yıllık %10'luk büyümenin gerçekleşmesi lazım. Gerçi başka kaynaklar 2017'nin Apple açısından iyi bir yıl olacağını belirti.

Bunlarla birlikte kaynaklar düşük güç tüketen yeni nesil MacBook'ların çıkışıyla birlikte, kullanıcılar arasında yeni bir trendin başlayabileceğini ileri sürdü.

Son olarak raporda Apple'ın 2. çeyrekte 12 inç'lik yeni bir MacBook tanıtabileceği not düşülmüş. işlemcisiyle güçlendirilmiş olan 13 ve 15 inç'lik 'ların ise 3. çeyrek başında üretime girmesi bekleniyor. 32 GB RAM'li 15 inç'lik MacBook Pro'nun de 4. çeyrekte çıkacağına dair rivayetler var.
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