Nintendo, yeni konsolu Switch'i duyurdu, işte özellikleri

Nintendo'nun merakla beklenen Tokyo'daki basın etkinliği bugün gerçekleşti. Firma yeni oyun konsolu Switch'i tüketicilerin beğenisine sundu. Söylentileri ortalıkta dolaşan oyun konsolu Switch, sonunda resmen detaylanmış oldu.

6.2-inç, 720p çoklu-dokunmatik ekranla gelen Nintendo Switch, el modunda kullanıldığında 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çalışıyor. Dock'u ile birlikte kullanılırsa görüntü kalitesi 1080p'ye çıkabiliyor ve HDMI girişi ile TV'ye de bağlanabiliyor. Nintendo'nun açıklamasına göre cihazda özel Nvidia Tegra işlemci bulunuyor. Ancak bu işlemcinin detaylarının paylaşılmadığını belirtelim.

Diğer taraftan cihazın 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Günümüzdeki 500GB ve 1TB Xbox One ve PS4'leri düşündüğümüzde bu alanın çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak cihazın bu hafızası microSD ile arttırılabilir. Ayrıca oyunların ise fiziksel GameCard'larla geleceğini belirtelim. Bu oyun kartları cihazın depolama yükünü hiç şüphesiz ki hafifletecektir.

Pil ömrü nasıl?

Nintendo'nun belirttiğine göre cihazın pil ömrü 2.5 ile 6 saat arasında değişkenlik gösteriyor. Mesela The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunu aralıksız 3 saat oynanabiliyormuş. Switch'in USB-C bağlantıyı kullandığını belirtelim. Bu cihazın kolay şarj olmasını sağlayacak.

Nintendo Switch'in 802.11ac Wi-Fi bağlantı desteğine sahip olduğunu ve dock ile ethernet ile internete bağlanabileceğini de belirtelim. Yani yerel çok oyunculu ağlara ve diğer ağlara kolaylıkla bağlanabilecek.

Hangi oyunları destekliyor?

Sunumda belirtilene göre konsol, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (çıkıştan itibaren), The Elder Scrolls V: Skyrim, Splatoon 2, Super Mario Odyssey (Super Mario 64 ve Super Mario Sunshine'dan beri ilk açık dünya Mario oyunu) gibi oyunları destekleyecek. Bunlar sunumda duyurulanlar. Tabii ki konsolun desteklediği oyunlar bunlarla sınırlı değil. Aşağıdan Super Mario Odyssey'in sunumda yayınlanan videosunu izleyebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi farklı modlarda çalışabilen oyun konsolu, adını da zaten bu özelliğinden almış gibi görünüyor. Konsolla beraber gelen Joy-Con adlı kontrolcü bir hayli dikkat çekti. Joy-Con'un demo videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nintendo Switch'i nasıl buldunuz?