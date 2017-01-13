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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 11:39
Etiketler:
Nintendo Switch nintendo oyun konsol fiyat çıkış tarihi
Nintendo Switch'in fiyat ve çıkış tarihi

'nun bugün açıkladığı u Switch'in ve belli oldu. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Nintendo'nun bugün duyurduğu u Switch'ten sizlere söz etmiştik. Özel dock'u ile birlikte ister elde istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde oyun oynamanıza imkan sunan Switch, isterseniz de TV'ye bağlanarak TV'den oyun oynama imkanı sunuyor. Zaten adı da buradan geliyor.

Nintendo Switch hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bugünkü etkinliğin ardından Nintendo Switch'in merak edilen ve de gün yüzüne çıkmış oldu.

Gelen bilgilere göre Nintendo Switch, ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak ve cihazın satış fiyatı 299.99 dolar olacak. 'in çıkış tarihi olarak ise 3 Mart gösterildi.
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