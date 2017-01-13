Nintendo Switch'in fiyat ve çıkış tarihi

Nintendo'nun bugün duyurduğu oyun konsolu Switch'ten sizlere söz etmiştik. Özel dock'u ile birlikte ister elde istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde oyun oynamanıza imkan sunan Switch, isterseniz de TV'ye bağlanarak TV'den oyun oynama imkanı sunuyor. Zaten adı da buradan geliyor.

Nintendo Switch hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bugünkü etkinliğin ardından Nintendo Switch'in merak edilen fiyat ve çıkış tarihi de gün yüzüne çıkmış oldu.

Gelen bilgilere göre Nintendo Switch, ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak ve cihazın satış fiyatı 299.99 dolar olacak. Nintendo Switch'in çıkış tarihi olarak ise 3 Mart gösterildi.