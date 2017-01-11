Sony açıkladı: En iyisi biziz! Microsoft'tan ses yok

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 4, 2013 yılından beri hayatımızda. Firma, daha sonra PS4 Slim ve Pro modellerini de oyuncuların beğenisine sunarak PlayStation 4 ailesini genişletti. Kısa aralıklarla gelen açıklamalar, PS4'ün rakibi Xbox One karşısında genellikle üstün bir performans sergilediği yönündeydi.

Sony, yeni bir video yayınlayarak beyaz renkte PS4 Slim'in yolda olduğunu duyurmuştu. Detaylar için tıklayın. Bu videoda bir de ibare dikkat çekiyordu: "PS4, 2014, 2015 ve 2016 yılları boyunca, yani şu an itibarıyla da dünyanın en çok satılan yeni nesil konsolu konumunda."

Sony, son olarak 1 Ocak 2017 itibarıyla güncel rakam paylaşmış ve PlayStation 4 ailesinin dünya çapında 53.4 milyon adet satıldığını bildirmişti. Bakalım PS4'ün rakibi XONE için cevap gelecek mi. Microsoft, Xbox One için genellikle satış rakamı bilgileri paylaşmıyor.