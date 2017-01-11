| Üye ol | 11 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

açıkladı: En iyisi biziz! 'tan ses yok

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 11.01.2017, 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 16:42
Etiketler:
microsoft xbox one sony playstation 4 xbox one PlayStation 4 Pro
Sony açıkladı: En iyisi biziz! Microsoft'tan ses yok

Yeni nesil konsol savaşlarında PS4'ün gücü giderek artıyor.

Mahmut Saral

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 4, 2013 yılından beri hayatımızda. Firma, daha sonra PS4 Slim ve Pro modellerini de oyuncuların beğenisine sunarak ailesini genişletti. Kısa aralıklarla gelen açıklamalar, PS4'ün rakibi Xbox One karşısında genellikle üstün bir performans sergilediği yönündeydi.

, yeni bir video yayınlayarak beyaz renkte PS4 Slim'in yolda olduğunu duyurmuştu. Detaylar için tıklayın. Bu videoda bir de ibare dikkat çekiyordu: "PS4, 2014, 2015 ve 2016 yılları boyunca, yani şu an itibarıyla da dünyanın en çok satılan yeni nesil konsolu konumunda."

Sony, son olarak 1 Ocak 2017 itibarıyla güncel rakam paylaşmış ve PlayStation 4 ailesinin dünya çapında 53.4 milyon adet satıldığını bildirmişti. Bakalım PS4'ün rakibi XONE için cevap gelecek mi. Microsoft, için genellikle satış rakamı bilgileri paylaşmıyor.

Sony PlayStation 4 Pro inceleme
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Donanım Toplam kayıt: 2113
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın