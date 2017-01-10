Sony, robotları müjdeledi!

Sony CEO'su Kazuo Hirai, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Röportajda bahsettiği konular arasında yapay zeka ve robotlar da vardı.

Hirai, 4K çözünürlüklü ve HDR destekli cihazlara ulaştıklarını, şimdi de sırada robotların olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Yapay zekaya odaklı olarak çalışıyoruz."

Hirai, daha önce de verdiği bilgilerde, Sony'nin kısa bir aranın ardından tekrar yapay zeka ve robotlar üzerine çalışmalar yaptığından bahsetmişti. Şu an elle tutulur bir proje bulunmasa da önümüzdeki birkaç yıl içinde Sony'nin ilk robot ürünlerini görebiliriz.