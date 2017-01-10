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, ları müjdeledi!

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 16:40
Etiketler:
sony yapay zeka robot Kazuo Hirai terminatör
Sony, robotları müjdeledi!

Peki ilk Terminator'ü bakalım kim yapacak...

Mahmut Saral

Sony CEO'su Kazuo Hirai, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Röportajda bahsettiği konular arasında yapay zeka ve robotlar da vardı.

Hirai, 4K çözünürlüklü ve HDR destekli cihazlara ulaştıklarını, şimdi de sırada robotların olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Yapay zekaya odaklı olarak çalışıyoruz."

Hirai, daha önce de verdiği bilgilerde, 'nin kısa bir aranın ardından tekrar ve lar üzerine çalışmalar yaptığından bahsetmişti. Şu an elle tutulur bir proje bulunmasa da önümüzdeki birkaç yıl içinde Sony'nin ilk robot ürünlerini görebiliriz.

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