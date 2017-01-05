CES 2017: HyperX yeni RGB oyuncu klavyesini ve Pulsefire oyuncu faresini duyurdu

HyperX, HyperX ALLOY RGB Oyun Klavyesi'ni, Pulsefire Oyun Mouse'unu ve Cherry MX Red veya Brown tuş anahtarı seçenekleriyle iki yeni ALLOY FPS mekanik oyun klavyesini duyurarak üst seviye oyunculuk donanımı serisine yeni ürünler ekledi. HyperX laboratuvarlarında tasarlanmış olan, profesyonel ve gündelik oyuncular tarafından yoğun bir şekilde test edilen üç yeni oyun klavyesi ve oyun mouse'u, HyperX'in oyunculuk ürünleri portföyünü tamamlıyor.

HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley, "Oyuncular için geliştirdiğimiz ürünlerimiz gündelik oyuncuları bile birer profesyonel gibi hissettiriyor. HyperX, eSpor şampiyonları kadar gündelik oyuncular tarafından da kullanılıyor çünkü ürünlerimiz kazanmak için gerek duydukları performans ve kaliteyi sağlıyor. PC, konsol veya mobil ortamda olsun, kesinlikle tüm oyuncular için piyasadaki en iyi ürünleri üretmeye ve ulaşılabilir fiyatlarda sunmaya odaklıyız." şeklinde konuştu.

HyperX'in CES 2017 duyurduğu yenilikler:

ALLOYTM RGB Oyun Klavyesi – 16M LED rengi ve özel medya tuşları ile tamamen yeni bir tasarım sunan premium klavye HyperX Alloy RGB, oyunculara dinamik ışıklandırma profilleri ve kontrol imkanı sağlıyor. Tuş rengi ayarlarını özelleştirme ve kontrol etme fırsatı sunan yeni ALLOY RGB klavye, sağlamlık için metal alaşımlı bir çerçeveye sahip.

PulsefireTM Oyun Mouse'u – Profesyonel oyuncular için tasarlanan, HyperX'in ilk mouse'u, dört adet ön tanımlı ve LED göstergeli DPI ayarıyla gelen (400/800/1600/3200) optik bir oyun sensörü bulunduruyor. Yazılıma gerek duymadan ayarların değiştirilmesine olanak sağlayan Pulsefire, oyunseverlerin aradığı özellikleri şaşırtıcı derecede uygun bir fiyat seviyesinde sunuyor.

ALLOY FPSTM Red ve Brown Oyun Klavyeleri – Cherry MX Brown veya Red tuş anahtarı seçeneklerini sunan yeni mekanik oyun klavyesi HyperX ALLOY FPS, tam boy çelik alaşım çerçevesi ve yer tasarrufu sağlayan tasarımı ile oyunculara FPS mouse hareketleri için olabildiğince fazla masaüstü alanı sağlıyor. İki çeşit tuş anahtarı seçeneğiyle gelen klavye, özel dokulu ve kırmızı WASD tuşlarıyla FPS oyunlarında ihtiyaç duyulan dokunma hissini ve performansı sağlıyor. Ayrıca yazılıma gerek duymadan değiştirilebilen dinamik kırmızı LED ışıklandırma profilleri sunuyor. Çıkartılabilir kablosu ve saklama çantasıyla bu kompakt klavye seyahat eden oyunseverler için mükemmel bir seçim.

CES'te tanıtılan diğer ürünler:

Cloud RevolverTM S – HyperX'in bugüne kadarki en gelişmiş mikrofonlu kulaklık olan Revolver S, tak-çalıştır özellikli DolbyTM 7.1 Surround Ses sunuyor. Bir USB "dongle" ile gelen Dolby HeadphoneTM teknolojisi sayesinde tek bir tuş ile oyuncuları çevreleyen bir ses deneyimi sağlanıyor. Konfor ve rekabette performans için tasarlanmış olan Cloud Revolver S, keskin ses kalitesi ve CS:GO, FPS ve 3D oyunlar için geniş bir ses alanı sunuyor.

HyperX Predator DDR4 LED Memory – HyperX, RGB ışıklandırmalı ilk DDR4 modüllerini piyasaya sürüyor. HyperX Predator DDR4 LED bellek, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion veya MSI Mystic Light Sync gibi RGB kontrol teknolojilerine sahip anakartlarla birlikte kullanılabiliyor. Erken bir gösterim söz konusu olduğu için üründe değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

eSpor dünyasının ve oyun camiasının tutkulu destekleyicilerinden biri olan HyperX, özellikle FPS türünde oyunlara yönelik ve oyunculara düşmanlarının ne yönden geldiğini sesle anlama imkanı veren stüdyo kalitesinde ses performansı, artırılmış konfor ve üstün kalite sunan mikrofonlu kulaklık HyperX Cloud Revolver'ın da aralarında bulunduğu ürünler geliştiriyor. Yeni HyperX ALLOY FPS Mekanik Oyun Klavyesi, Intel Extreme Masters'ın resmi klavyesi olarak tüm Season 11 oyun etkinlikleri boyunca Intel Showcase'de de kullanılacak. ALLOY FPS ayrıca NaVi Gaming, Echo Fox ve Hell Raisers gibi önde gelen oyunculuk kuruluşları tarafından da tavsiye ediliyor.