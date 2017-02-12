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lar dünyaya satılacak

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Giriş Tarihi: 12.02.2017, 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 11:11
Etiketler:
Taglig yerli üretim led ekran yerli LED ekran
Yerli LED ekranlar dünyaya satılacak

şirket , geçtiğimiz yıl yeni teknoloji üssünde yerli i için çalışmalara başladı.

teknoloji şirketi Taglig, Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikiyle 2016 yılında yapımına başladığı yeni teknoloji üssünde yerli i için düğmeye bastı.

Amasya'da hayata geçirilen ve tamamen Türk mühendislerin Ar-Ge çalışmalarıyla üretim aşamasına gelinen fabrikada Avrupa standartlarında üretilecek LED ekranlar tüm dünyaya ihraç edilecek. Taglig Genel Müdürü Oğuzhan Akgül, "Üretim ve istihdam için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah
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df df

Led ekran derken tv ekrani mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2017 12:28
Sml Sml

Güzel haber

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2017 12:21
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(2 yorum)

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