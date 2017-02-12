Yerli LED ekranlar dünyaya satılacak

Yerli teknoloji şirketi Taglig, Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikiyle 2016 yılında yapımına başladığı yeni teknoloji üssünde yerli LED ekran üretimi için düğmeye bastı.

Amasya'da hayata geçirilen ve tamamen Türk mühendislerin Ar-Ge çalışmalarıyla üretim aşamasına gelinen fabrikada Avrupa standartlarında üretilecek LED ekranlar tüm dünyaya ihraç edilecek. Taglig Genel Müdürü Oğuzhan Akgül, "Üretim ve istihdam için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah