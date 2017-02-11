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, gözünüzdeki ile çekebilmenizi istiyor

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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 20:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 20:27
Etiketler:
sony kontakt lens video
Sony, gözünüzdeki kontakt lens ile video çekebilmenizi istiyor

Yakında birileri sizi gözleyebilir, hem de hiç haberiniz olmadan.

Mahmut Saral

Sony, kontakt lens teknolojileri üzerine yeni bir patent aldı. Bu patent, kullanılacak olan in iyi bir görüntü ya da artırılmış gerçeklik özellikleri sunması değil, istenildiği zaman video kayıt yapabilmesi üzerine kurulu. Yani bir bakıma, gördüğünüz her şeyi aynı anda olarak da kaydedebileceksiniz. Tabii isterseniz.

, bu kontakt lensin üzerine yerleştireceği sensörler sayesinde istemli ve istemsiz göz kırpmalarını takip ederek video kayıtlarının sorunsuz gerçekleşmesini hedefliyor. Çekilen videolar, lensin üzerindeki depolama alanında toplanacak ve lensin enerji kaynağı olarak da göz hareketlerinden yararlanılacak.

Tabii şu aşamada teorik olarak bahsediliyor, ama yapıldığında çok dikkat çekici ve bir o kadar da şüphe uyandırıcı bir ürün olabilir. Hatırlarsanız Google'ın özel gözlüğü sayesinde birçok yasak kararı çıkmış, hatta insanlar arasında ciddi tartışmalar da yaşanmıştı.
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