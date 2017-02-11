Sony, gözünüzdeki kontakt lens ile video çekebilmenizi istiyor

Sony, kontakt lens teknolojileri üzerine yeni bir patent aldı. Bu patent, kullanılacak olan kontakt lensin iyi bir görüntü ya da artırılmış gerçeklik özellikleri sunması değil, istenildiği zaman video kayıt yapabilmesi üzerine kurulu. Yani bir bakıma, gördüğünüz her şeyi aynı anda video olarak da kaydedebileceksiniz. Tabii isterseniz.

Sony, bu kontakt lensin üzerine yerleştireceği sensörler sayesinde istemli ve istemsiz göz kırpmalarını takip ederek video kayıtlarının sorunsuz gerçekleşmesini hedefliyor. Çekilen videolar, lensin üzerindeki depolama alanında toplanacak ve lensin enerji kaynağı olarak da göz hareketlerinden yararlanılacak.

Tabii şu aşamada teorik olarak bahsediliyor, ama yapıldığında çok dikkat çekici ve bir o kadar da şüphe uyandırıcı bir ürün olabilir. Hatırlarsanız Google'ın özel gözlüğü sayesinde birçok yasak kararı çıkmış, hatta insanlar arasında ciddi tartışmalar da yaşanmıştı.