AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisini gelişmiş PC monitörlerine taşıyor

Seçili FreeSync 2 monitörler düşük gecikme süreleri, yüksek parlaklığa sahip pikseller, mükemmel siyah seviyeleri ve geniş renk gamutunu High Dynamic Range (HDR) içerikleri sunmak için bir arada harmanlıyor.

Buna ek olarak bütün FreeSync 2 monitörler Düşük Resim Kare Hızı Telafisi (LFC) teknolojisini destekliyor. Radeon FreeSync 2 teknolojisi ile oyuncular yazılım veya monitör üzerinde ayar yapmak zorunda kalmadan tak kullan HDR oyun deneyimi yaşayabilecek.

DisplayPort HBR3 destekleyen ve 60Hz'nin de ötesinde UltraHD çözünürlük sunan Polaris mimarisi temelli Radeon RX serisi dahil olmak üzere bütün FreeSync uyumlu Radeon GPU'ları FreeSync 2 teknolojisini destekleyecek. Birçok monitör üreticisi halihazırda çeşitli ürünlerine dahil etmek için FreeSync 2 teknolojisini değerlendiriyor.