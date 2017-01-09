| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

Radeon HDR teknolojisini gelişmiş PC monitörlerine taşıyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.01.2017, 16:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 16:34
Etiketler:
AMD ekran kartı FreeSync 2
AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisini gelişmiş PC monitörlerine taşıyor

Radeon teknolojisinin 2017 yılının ilk yarısında kullanıcılar ile buluşacağını duyurdu.

Seçili FreeSync 2 monitörler düşük gecikme süreleri, yüksek parlaklığa sahip pikseller, mükemmel siyah seviyeleri ve geniş renk gamutunu High Dynamic Range (HDR) içerikleri sunmak için bir arada harmanlıyor.

Buna ek olarak bütün monitörler Düşük Resim Kare Hızı Telafisi (LFC) teknolojisini destekliyor. Radeon FreeSync 2 teknolojisi ile oyuncular yazılım veya monitör üzerinde ayar yapmak zorunda kalmadan tak kullan HDR oyun deneyimi yaşayabilecek.

DisplayPort HBR3 destekleyen ve 60Hz'nin de ötesinde UltraHD çözünürlük sunan Polaris mimarisi temelli Radeon RX serisi dahil olmak üzere bütün FreeSync uyumlu Radeon GPU'ları FreeSync 2 teknolojisini destekleyecek. Birçok monitör üreticisi halihazırda çeşitli ürünlerine dahil etmek için FreeSync 2 teknolojisini değerlendiriyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Dijital Ses ve Görüntü Toplam kayıt: 662
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın