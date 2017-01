CES 2017: Lenovo, akıllı gözlüğü

Lenovo'nun Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttığı Lenovo New Glass C200 ve uyumlu Artırılmış Gerçeklik yazılımı büyük ilgi topladı. Lenovo'nun tanıttığı "New Glass C200", Yapay Zeka teknolojisini kullanarak etraftaki gerçek objeleri tanıyan ve tanımlayan, tek mercekli (monoküler) bir akıllı gözlük sistemi. Ürün, kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için gözlük ve cep ünitesi olmak üzere iki parçadan oluşuyor. 60 gr.'lık olağanüstü hafifliğiyle gözlük ünitesi Linux işletim sistemiyle çalışıyor. Artırılmış Gerçeklik dünyası ile gerçek dünyayı harmanlayarak kullanıcılara en iyi "karışık gerçeklik" deneyimini sunabilmesi için tek mercekli (monoküler) yapıda tasarlanan New Glass C200, kullanım kolaylığıyla da dikkatleri çekiyor. Akıllı telefonunuza New Glass uygulamasını indirip Cep ünitesini telefonunuza bağlayarak kolayca kullanabileceğiniz bu cihaz, Akıllı Gözlük ünitesine LTE bağlantı ile bağlanıyor ve yüksek CPU performansı sunuyor.

Lenovo New Glass C200, neredeyse 20 farklı türde objeyi algılayabiliyor. Lenovo NBD Martin isimli Sanal Gerçeklik tanıma yazılımı ile örneğin bir bina şemasını tanımlayabiliyor, etiketleyebiliyor ve üzerine yazılar ekleyebiliyor. Akıllı Lenovo New Glass C200; gözlük kamerası, sensörleri ve kullanıcı geçmişi aracılığıyla edindiği verileri kullanıcısının sesli komutları ve jestleri ile birleştirerek Yapay Zeka asistanı olarak destek sağlıyor.

Lenovo'nun akıllı çözümler dahilinde tanıttığı Lenovo NBD Titan yazılım platformu ile artırılmış gerçeklik, her seviyeden teknoloji kullanıcısına kolayca Artırılmış Gerçeklik içeriklerini oluşturma ve değiştirme imkanı sağlıyor. Diğer cihaz ve platformlarla uyumlu Lenovo NBD Titan ile kullanıcılar yapay gerçeklik ortamında istedikleri değişiklikleri yapabilecek, örneğin farklı iç dekorasyon fikirlerini sanal ortamda deneyebilecekler. Lenovo, inovasyona yaptığı vurgu ile geliştirdiği bu yeni ürünleriyle kullanıcılara daha etkili çalışmanın, bilgiye daha hızlı ulaşmanın ve iş arkadaşlarıyla daha kolay iletişime geçmenin yolunu açıyor.