FLIR dünyanın ilk termal aksiyon kamerasını duyurdu

Hasan Uğur Nayır

Hatırlarsanız birkaç pazar raporunda 2016 sonu ve 2017 başlarında termal aksiyon kameralarının çıkacağı ve bazı telefonların termal görüntüleme sistemine sahip olacağı öngörülmüştü. Bu tahminler doğru çıkmaya başladı.

FLIR şirketi Duo adında, çift sensöre sahip ilk termal aksiyon kamerasını duyurdu. Bu iki sensörden biri tahmin edileceği üzere termal görüntü algılayıcısı ve 160x120 çözünürlüğe sahip. Diğeri ise 1920x1080 çözünürlük sunan asıl kamera. Her iki sensör birlikte çalışabiliyor. Görüntüler üst üste bindirilip, termal görüntünün daha iyi oluşması sağlanıyor. Kamerada HDMI çıkışı var.

Duo'daki tüm özelliklere ek olarak kalibre edilmiş radyometrik sıcaklık ölçümlerini içeren Duo R modeli de bulunuyor.

FLIR Duo'nun fiyatı 999.99 dolar (3574 TL), Duo R'nin fiyatı ise 1299.99 dolar (4646 TL).