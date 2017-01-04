CES 2017: LG'den kredi kartı kalınlığında 4K OLED TV: LG W7

Las Vegas'ta CES 2017 fuarı kapılarını açmadan önce markalar birer birer fuarda sergileyecekleri ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bugün bu anlamda LG yeni iddialı TV'lerini açıkladı. LG bugün, LG Signature 4K OLED W serisi televizyonlarını duyurdu.

Yeni OLED W7 TV'ler ekran boyutlarıyla birbirinden ayrılıyorlar. Bu TV'lerden birisi 65, diğeri ise 77 inç ekran boyutuna sahip. Alt tarafında Dolby Atmos soundbar'a ve HDMI girişine sahip olan 4K OLED TV, bunların dışında aslında kalınlığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2.57-milimetre kalınlığında olan LG W7, HDR 10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma, ve yeni Technicolor HDR formatlarını destekliyor. Ayrıca LG, ürünün DCI renk alanının % 99'unu üreteceğini söylüyor.

Öte yandan LG, bu yeni TV'lerin fiyatlarına değinmedi. Ancak geçen yıl tanıtılan üst seviye 65-inç G6'nın 8000$ fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım. 65-inç'lik LG W7'nin fiyatının buna yakın bir fiyata sahip olacağını ve Mart ayında satışa çıkacağını söyleyelim. Diğer 77-inç'lik modelin ise fiyat ve çıkış tarihi henüz belli değil.

*65 ve 77-inç boyutlar

*3.85mm kalıklık, duvara montajlanmış hali (panel kalınlığı 2.57mm)

*4K çözünürlük

*Dolby Vision , HDR10, HLG ve Technicolor HDR desteği

*1,000 nits

*DCI renk alanının yüzde 99'unu kaplıyor

*Dolby Atmos'lu soundbar