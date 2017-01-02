Samsung'un yeni kavisli oyuncu monitörleri görücüye çıktı

İnce çerçeveli ve 2560×1440 WQHD çözünürlük sunan bu monitörler, olabildiğince gerçeğe yakın renkler sunuyor ve parlama gibi can sıkıcı detayları bir kenara bırakarak oyunlardaki tüm detayları gözlerinizle buluşturmayı hedefliyor.

CH711 model numaralı monitör ailesinin iki üyesi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 27, diğeri de 31.5 inç büyüklükte. İkisi de kavisli ve 178 derecelik görüş açısına kadar çok net görüntü sunabiliyorlar.

Daha fazla detay oldukça paylaşacağız.