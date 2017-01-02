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'un yeni kavisli oyuncu leri görücüye çıktı

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 16:10
Etiketler:
samsung gaming oyuncu monitörü kavisli ekran monitör CES 2017
Samsung'un yeni kavisli oyuncu monitörleri görücüye çıktı

Güney Koreli teknoloji firması , oyunculara yönelik olarak hazırladığı Quantum Dot teknolojili yeni kavisli lerini görücüye çıkardı.

Mahmut Saral

İnce çerçeveli ve 2560×1440 WQHD çözünürlük sunan bu ler, olabildiğince gerçeğe yakın renkler sunuyor ve parlama gibi can sıkıcı detayları bir kenara bırakarak oyunlardaki tüm detayları gözlerinizle buluşturmayı hedefliyor.

CH711 model numaralı monitör ailesinin iki üyesi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 27, diğeri de 31.5 inç büyüklükte. İkisi de kavisli ve 178 derecelik görüş açısına kadar çok net görüntü sunabiliyorlar.

Daha fazla detay oldukça paylaşacağız.
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Artık 4 k moda

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cevapla 02.01.2017 18:50
MONİTÖR MONİTÖR

fiyatları çok şişman olmamalı..olursa kimse almaz..zengin işi olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 16:59
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