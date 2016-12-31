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tedarikte sorun yaşayabilir!

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Giriş Tarihi: 31.12.2016, 12:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 12:19
Etiketler:
samsung amoled apple iphone ekran panel
Samsung tedarikte sorun yaşayabilir!

Taze raporda Güney Koreli şirketin üretimde karşılaşabileceği sorunlardan bahsedildi.

Hasan Uğur Nayır

Son gelen raporlara göre 2017'de seviyatı oldukça yüksek gerçekleşecek. Kaynaklar 2016'ya göre 3 kat daha fazla gönderimin olacağını belirtiyor, ancak bu durumun dezavantajı var.

Display, AMOLED pazarını elinde tutuyor. Öne sürülen sevkiyat sayısını göz önüne alırsak, Samsung için işler iyi gibi görünebilir, fakat kazın ayağı hiç de öyle değil. Yeni bir rapora göre AMOLED panele olan global talep, arzı aşacağından, bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bu yüzden sevkiyatlar da gecikmeler olabilir.

Kaynak, Samsung'un hem kendi talebini hem de 'ın talebini karşılayacak kadar kaynağa sahip olduğu vurguluyor. Bu yüzden Samsung Display'in müşterilerinin başka tedarikçilere yönelmesi söz konusu.
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