Samsung tedarikte sorun yaşayabilir!

Hasan Uğur Nayır

Son gelen raporlara göre 2017'de AMOLED panel seviyatı oldukça yüksek gerçekleşecek. Kaynaklar 2016'ya göre 3 kat daha fazla gönderimin olacağını belirtiyor, ancak bu durumun dezavantajı var.

Samsung Display, AMOLED pazarını elinde tutuyor. Öne sürülen sevkiyat sayısını göz önüne alırsak, Samsung için işler iyi gibi görünebilir, fakat kazın ayağı hiç de öyle değil. Yeni bir rapora göre AMOLED panele olan global talep, arzı aşacağından, bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bu yüzden sevkiyatlar da gecikmeler olabilir.

Kaynak, Samsung'un hem kendi talebini hem de Apple'ın talebini karşılayacak kadar kaynağa sahip olduğu vurguluyor. Bu yüzden Samsung Display'in müşterilerinin başka tedarikçilere yönelmesi söz konusu.