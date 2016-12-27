LG, uzay istasyonu hoparlörünü duyurdu

Hasan Uğur Nayır

Uzay istasyonu gibi görünen ve ilginç bir tasarıma sahip olan bu cihaz, LG'nin yeni bluetooth hoparlörü olan PJ9. Gelecek hafta Las Vegas'ta CES etkinliğinde görücüye çıkacak.

Dengeli ses elde etmek için iki adet pasif verici anteni olan PJ9, 10 saatlik pil ömrüne sahip. Hoparlör manyetik kuvvetle havada duruyor. Pil bittikten sonra hoparlör manyetik yuvasına (Bir Woofer gibi tasarlanmış) iniyor ve kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Buna ek olarak PJ9, su geçirmiyor ve 1 metreden daha az su içinde 30 dakika boyunca dayanıyor.

PJ9'un fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı. CES 2017'de yüksek ihtimalle bu bilgiler de verilecektir. PJ9 dışında LG'nin Stylo 3 ve yenilenmiş olan K serisi telefonlarını CES 2017'de duyurması bekleniyor.