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, uzay istasyonu hoparlörünü duyurdu

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 14:05 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 14:12
Etiketler:
lg LG PJ9 CES 2017 ces las vegas Stylo 3 telefon
LG, uzay istasyonu hoparlörünü duyurdu

Bu yeni hoparlör gelecek hafta 'te boy gösterecek.

Hasan Uğur Nayır

Uzay istasyonu gibi görünen ve iinç bir tasarıma sahip olan bu cihaz, LG'nin yeni bluetooth hoparlörü olan PJ9. Gelecek hafta 'ta etkinliğinde görücüye çıkacak.

Dengeli ses elde etmek için iki adet pasif verici anteni olan PJ9, 10 saatlik pil ömrüne sahip. Hoparlör manyetik kuvvetle havada duruyor. Pil bittikten sonra hoparlör manyetik yuvasına (Bir Woofer gibi tasarlanmış) iniyor ve kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Buna ek olarak PJ9, su geçirmiyor ve 1 metreden daha az su içinde 30 dakika boyunca dayanıyor.

PJ9'un fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı. 'de yüksek ihtimalle bu bilgiler de verilecektir. PJ9 dışında LG'nin ve yenilenmiş olan K serisi larını CES 2017'de duyurması bekleniyor.
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