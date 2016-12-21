Bir ilk: YouTube'tan Samsung televizyon kullanıcılarına müjde

Samsung Electronics, YouTube uygulamasının genişletilmiş bir versiyonuyla dünyada ilk defa televizyonda YouTube'un küresel HDR içeriklerini destekleyeceğini duyurdu.

YouTube uygulaması, tüm 2016 Samsung Quantum dot TV'lerde ve UHD TV'lerde mevcut olacak ve aralık ayından itibaren tüm dünyadaki izleyicilerle buluşmaya başlayacak.

Otomatik bir yazılım güncellemesiyle kurulumu gerçekleştirdikten sonra tüm 2016 Samsung Quantum dot TV ve UHD TV kullanıcıları, zengin içeriğin keyfini çıkarmak ve burada gezinmek için kolay bir yol sunan YouTube'un 4K kanalı üzerinden YouTube uygulamasının içindeki HDR kategorisini ziyaret ederek HDR içeriklere erişebilecek.