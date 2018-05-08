Google'ın sürücüsüz otomobili Waymo kaza yaptı!

ABC15, bir Honda sedan'ın bir başka araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve Chandler Bulvarı'nda gelen trafiğin içerisine dalarak Waymo aracına çarptığı söyleniyor. Bir polis sözcüsü, Waymo aracının kaza sırasında otonom sürüş modunda olduğunu ve operatörün sadece küçük yaralarla kurtulduğunu söyledi. Bir Chandler polis dedektifinin Phoenix New Times'a söylediğine göre de Waymo kazada suçlu değildi.

Bu kaza, bu yıl içerisinde gerçekleşen ikinci otonom araba kazası olarak karşımıza çıkıyor. Mart ayında da otonom sürüş modunda çalışan bir Uber arabası, Tempe'de bir kaza yapmış ve kaza, bir kişinin ölümü ile sonuçlanmıştı. Bu olay, kamusal yollarda çalışan bir otonom arabanın karıştığı ilk ölümlü kaza idi ve olayın kısa süre sonrasında Uber, otonom sürüş testlerini durdurmuştu.

Geçtiğimiz Kasım ayında ise Waymo, Phoenix'te araçlarının, içeriside bir insan sürücü olmadan yolcu alarak gezdireceği pilot bir program başlatacağını söylemişti ve hedefi, sürücüsüz bir araç paylaşımı hizmeti başlatmaktı. Kaliforniya -Golden State sürücüsüz testler için başvuruları kabul ettiğini duyurmasının ardından yapılan ilk başvuruların biri de Waymo'ya aitti. Waymo, en son kazada da olduğu gibi otonom araçlarını hâlâ, önlem olarak, güvenlik sürücüleri ile test ediyor.