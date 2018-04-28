Avengers: Infinity War - Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı eleştirmen yorumları

Avengers: Infinity War bu senenin en çok merak edilen filmlerinden biriydi. Anthony Russo ve Joe Russo tarafından yönetilen film sonunda izleyicilerle buluştu. Film Yenilmezler'in Thanos'a karşı olan savaşını ele alıyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Avengers: Infinity War'ın başrollerinde ise Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana ve Tom Hiddleston gibi oldukça ünlü oyuncular var.

Tabii ki eleştirmenlerden de filmle ilgili yorumlar geldi. Görünüşe göre eleştirmenler Avengers: Infinity War filmini genel olarak beğenmiş.

Eleştirmenlerden gelen bazı yorumlar şu şekilde:

CBR - Meg Downey

Film evrenler, takımlar ve kahramanlar arasında yayılmış bir hikayeyi hayranlık uyandırıcı şekilde sürdürüyor.

IGN - Scott Collura (9 puan)

Marvel kahramanlarının son 10 yılda birçok filmi çekildi. Avengers: Infinity War işte bu süper kahramanların etkileyici unsularının yer aldığı kokteyl olmuş. Hemen hemen her karakter filmde en az bir kere kendini iyice gösteriyor.

EW – Chris Nashawaty

Net olmak gerekirse Infinity War, hayranları için bir film. Beklenenden daha iyi.

Empire – Helen O'hara (5 yıldız)

Russo'lar imkansızı başarmış. Farklı karakterleri ve hikayeleri bir araya getirmekle kalmamışlar ve hepsini harika görünmesini sağlamışlar.