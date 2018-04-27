İran, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının" lisanslarını iptal etti. Ülkede Telegram'a erişim özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandı.

"VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEMESİ ÜZERİNE..."

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşina da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Telegram'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine ülkedeki dağıtım ağının lisanslarının iptal edildiğini kaydetti.

Talimatın ardından İran'da Telegram'a erişimin özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandığı belirtildi.

DEVLET KURUMLARINDA YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, geçen hafta devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

RUHANİ, TELEGRAM HESABINI KAPATTI

Duyurunun ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, ofise ait Telegram hesabının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirilmişti. İran devlet televizyonu da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram hesabını kapattığını bildirmişti.

Kaynak: AA