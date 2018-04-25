2018'e hızlı bir başlangıç yapan Karsan, ilk iki ayda ihracat rakamını 234 adetten 889 adede çıkardı. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapan şirket, ilk kez Uzakdoğu'ya satış yaptı. Karsan markasıyla üretilen Jest minibüs, Vietnam'a doğru yola çıktı. İki yıl önce kendi markasıyla ürettiği minibüs ve midibüs modelleriyle Türkiye'ye özgü 'dolmuş kültürünü' Avrupa'ya öğretmek için ihracata başlayan Karsan, Vietnam'la hedef büyüttü. 'Dolmuş kültürünü' tüm dünyaya yaymak için bir adım attı. Ancak, Karsan'ın Uzakdoğu'da işi kolay değil. Çünkü Uzakdoğu ülkelerinde yoğun biçimde kullanılan ulaşım aracı Tuktuk'larla mücadele edecek.

İHRACAT ORANI ARTACAK

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 2018'de en büyük atılımı yurtdışı pazarlarında gerçekleştirmeye hazırlandıklarını söyledi. İhracat oranının 2018'de yüzde 45'ten yüzde 65'e çıkacağını anlatan Arpacıoğlu, "Türkiye'deki hedeflerimiz ise geçen yıl ile benzer seviyede. 1200 civarında Jest, 250-300 civarında da Atak satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Yurtdışı pazarında hedefinde komşu ülkelerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Arpacıoğlu, şu bilgileri verdi: "Romanya bizim için önemli bir pazar. Bulgaristan da odaklandığımız pazarlardan. Asıl hedefimiz ise Batı Avrupa. İtalya'da yeni distribütörlük verdik. Fransa'da gelişmeyi öngörüyoruz. Yurtdışındaki distribütör sayımız geçen yıl 11 adede ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamı 20'ye çıkaracağız. Yurtdışında bizimki gibi hatlı minibüs yok. Karsan'ın amacı hatlı minibüse benzer toplu taşımayı Avrupa'ya götürmek." Elektrikli araç projelerinde de 'atağa' geçtiklerinin altını çizen Arpacıoğlu elektrikli Jest'ten sonra elektrikli Atak'ın da planlarının arasında olduğunu söyleyerek, 8.1 metrelik Atak'ın elektriklisini üreteceklerini açıkladı.

ABD'DE ÜRETİM YAPACAK

Dönem dönem Renault, Peugeot, Hyundai gibi markalarla önemli projelere imza atan ve onlar için üretim yapan Karsan, 2009'dan bu yana kendi markasıyla üretime başladı. Jest, Atak ve Star olmak üzere kendi markasıyla üretim yapan şirket, aynı zamanda yurtdışında da ihalelere katılıyor. New York Taksi ve Miami otobüs ihalelerine katılan şirket, şimdi de ABD Posta Servisi'nin 180 bin adet aracının yenilenmesini kapsayan ihalede finale kaldı. 6.3 milyar dolarlık dev ihale için ABD'li Morgan Olson ile işbirliği sözleşmesi imzalayan Karsan, ihaleyi kazandığında üretimi Amerika'da yapmayı planlıyor.