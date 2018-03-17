Facebook, Silikon Vadisi'ndeki üssünü yeniliyor

Facebook'un Silikon Vadisi kampüsüne ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan yeni bir bina ekleniyor.

Sosyal medya devi, Menlo Park Kaliforniya'daki merkez üssüne 43 bin metrekare genişliğinde dört katlı yeni bir bina eklemek için gerekli izinleri aldı. Yapısal dönüşüm kapsamında, Facebook kampüsünde bulunan beş diğer binayı yıkarak yerine 3.500 araçlık bir otopark inşa ettirecek. Şirketin binaların yıkım işlemine başladığı da gelen haberler arasında.

Menlo Park Şehir Konseyi'nin Facebook tarafından sunulan yeni kampüs planlarını geçtiğimiz yılın kasım ayında onayladığı belirtiliyor.

Facebook'un planları arasında kampüsünde dev bir açık alan oluşturma ve Menlo Park ile onun güneyinde bulunan San Francisco Bay kampüsleri arasında bir köprü inşa etmek olduğu da açıklandı.

Habertürk'e göre MPK 22 kod adıyla anılan Gehry imzalı binanın inşası ve diğer inşa planlarının Facebook'a 303 milyon dolara mal olacağı tahmin edilirken, bu maliyet içerisinde mobilya ve dekorasyon masraflarının olmadığına dikkat çekiliyor.