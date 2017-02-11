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'ta iki-adımlı doğrulama sistemine nasıl geçilir?

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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 14:53
Etiketler:
whatsapp güvenlik iki adımlı doğrulama mobil nasıl yapılır
WhatsApp'ta iki-adımlı doğrulama sistemine nasıl geçilir?

'ın bugünden itibaren kullanıma sunduğu yeni iki-adımlı doğrulama sistemine nasıl geçilir? WhatsApp nasıl daha güvenli hale gelir?

Emre Çetinkaya

WhatsApp geçen yıl kullanıcıları için sunduğu uçtan-uca şifreleme sisteminin ardından şimdi de iki-adımlı doğrulama sistemini kullanıcılar için yayınladı. Son birkaç aydır test edilen bu ek sistemiyle birlikte kullanıcılar, SMS doğrulamasının yanı sıra 6-haneli dijital şifre de girmek durumunda kalacaklar.

Peki şu anda 'ta sistemine nasıl geçilir?

Nasıl yapılır?

Öncelikle WhatsApp'ın Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Sonrasında üstteki Hesap seçeneğini seçiyoruz.

Sonrasında "İki adımlı doğrulama" seçeneğini seçiyoruz.

Üçüncü adım olarak bu ekrandaki "Etkinleştir" butonuna basıyoruz.

Burada ise 6 haneli bir şifre girmeniz gerekiyor. Bu şifre, siz telefon numaranızla WhatsApp'a kaydolduğunuzda size sorulacak.

Sonrasında ise şifreyi unutma durumuna karşın sizden bir e-posta istenecek. Kendi e-posta'nızı da bu bölüme girmeniz gerekiyor.

Son adımda "Bitti" butonuna bastıktan sonra "İki adımlı doğrulama" güvenlik sistemine geçiş yapmış olacaksınız.

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