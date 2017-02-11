WhatsApp geçen yıl kullanıcıları için sunduğu uçtan-uca şifreleme sisteminin ardından şimdi de iki-adımlı doğrulama sistemini kullanıcılar için yayınladı. Son birkaç aydır test edilen bu ek güvenlik sistemiyle birlikte kullanıcılar, SMS doğrulamasının yanı sıra 6-haneli dijital şifre de girmek durumunda kalacaklar.

Peki şu anda WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama sistemine nasıl geçilir?

Nasıl yapılır?

Öncelikle WhatsApp'ın Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Sonrasında üstteki Hesap seçeneğini seçiyoruz.

Sonrasında "İki adımlı doğrulama" seçeneğini seçiyoruz.

Üçüncü adım olarak bu ekrandaki "Etkinleştir" butonuna basıyoruz.

Burada ise 6 haneli bir şifre girmeniz gerekiyor. Bu şifre, siz telefon numaranızla WhatsApp'a kaydolduğunuzda size sorulacak.

Sonrasında ise şifreyi unutma durumuna karşın sizden bir e-posta istenecek. Kendi e-posta'nızı da bu bölüme girmeniz gerekiyor.

Son adımda "Bitti" butonuna bastıktan sonra "İki adımlı doğrulama" güvenlik sistemine geçiş yapmış olacaksınız.

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