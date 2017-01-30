Time-lapse nedir? Nasıl yapılır?

Son yıllarda internette devamlı olarak time-lapse tekniğiyle oluşturulmuş videolara denk geliyoruz ve açıkçası bu videolar adeta insanın gözünü okşuyor. Peki time-lapse nedir ve nasıl time-lapse tekniğiyle videolar oluşturulur?

Öncelikle time-lapse tekniğinin Türkçe'de karşılığının zaman atlamalı çekim tekniği olduğunu belirtelim. Bu teknikle fotoğrafçılar sabit bir alanın fotoğraf makineleriyle belli aralıklarla fotoğraflarını çekerler. Sonrasında ise çekilen yüzlerce fotoğraf zaman sırasına göre bir yazılım aracılığıyla birleştirilerek time-lapse videosu oluşturulur.

Mesela bulutların hareketlerini bu şekilde time-lapse tekniğiyle çekmek ve video oluşturmak istiyorsunuz. Eğer, 1.5 dakikalık bir video oluşturulacaksa, projenin saniyede 25 kare olduğunu varsayarak, sabit aralıklarla çekilmiş 2500 adet fotoğrafa ihtiyacınızın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bu bir seçim ve değişebilir. İsteyenler saniye aralıklarını daha uzun tutabilir ama bu aralığı 5 saniyeden fazla tutmamanın göze hoş gelme açısından önemli olduğunu belirtelim.

Tabii ki bu fotoğrafları siz tek tek çekmeyeceksiniz. Bunun için fotoğraf makinelerinde gerekli modlar mevcut. Bu mod öncesinde, makineyi sabitlemek için düzgün bir tripod'a ihtiyaç duyacağınızı da hatırlatalım.

Time-lapse için neler gerekli?

-Fotoğraf makinesi (gerekli moda sahip olacak)

-Tripod

-Bilgisayar

-Fotoğrafları birleştirmek için bir video yazılımı

Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi bu başlık altından sorabilirsiniz.

Aşağıdaki videoda son zamanlarda yapılmış en iyi time-lapse çalışmalarından birini izleyebilirsiniz. Video için 16 ayını harcayan sanatçı, 20TB boyutunda fotoğraf çekmiş. Toplamda 200,000 fotoğraf çeken sanatçı, Sony A7r II, Sony A7s, Panasonic GH4 ve Canon 5D Mark III kullanmış. İşte o çalışma;