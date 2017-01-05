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'de neler yaşanıyor?

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 22:09 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 14:42
Etiketler:
CES 2017 las vegas akıllı telefon Teknokulis mobil
CES 2017'de neler yaşanıyor?

'ta gerçekleşen fuarında yaşanan tüm gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Emre Çetinkaya

Teknoloji dünyasının gözü bu hafta Las Vegas'ta gerçekleşecek olan CES 2017 fuarında olacak. 5 Ocak itibarıyla kapılarını açacak olan 'ye birçok teknoloji firması katılacak ve son cihazlarını burada sergileyecekler. Bizler de TeknoKulis ekibi olarak etkinlikte yaşanan tüm gelişmeleri anlık olarak sizlere aktarmaya çalışacağız.

Sizler ise bu fuarda yaşanacak olan tüm gelişmeleri bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Bu sayfanın devamlı olarak güncelleneceğini hatırlatalım;

CES 2017: Beyaz renkli çerçevesiz Mi Mix böyle görünüyor

CES 2017: Xiaomi Mi Router HD'nin fiyatı ve özellikleri nedir?

CES 2017: Xiaomi, sadece 4.9 mm kalınlığında olan Mi TV 4'ü duyurdu!

CES 2017: ZTE Blade V8 resmen duyuruldu

CES 2017: TP-Link, Akıllı Yaşam Çözümleri'ni tanıttı

CES 2017: Lenovo, akıllı gözlüğü "Lenovo New Glass C200"yı tanıttı

CES 2017: Samsung Gear VR sevkiyatta ve video izlemede rekor kırdı

CES 2017: HyperX yeni RGB oyuncu klavyesini ve Pulsefire oyuncu faresini duyurdu

CES 2017: Asus Zenfone AR duyuruldu: 8GB RAM'li ilk akıllı telefon!

CES 2017: Asus ZenFone 3 Zoom duyuruldu, 5000mAh pil, Portre Modu ve fazlası

CES 2017: LG'den kredi kartı kalınlığında 4K OLED TV: LG W7

CES 2017: Samsung'dan renk hacmini %100 yeniden üreten dünyanın ilk TV'si

CES 2017: Dünyanın en hızlı elektriklisi Faraday Future FF91 açıklandı!

CES 2017: Elektrikli minivan Las Vegas'ta görücüye çıkıyor

CES 2017: Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835'i tanıttı

"Lenovo Akıllı Asistan" uygulaması tanıtıldı

LG, uçan hoparlörü LG PJ9'u CES'te sergileyecek

LG, Stylus 3, K10, K8, K4 ve K3'ü tanıtmaya hazırlanıyor! İşte özellikleri

İşte ZTE'nin dual kameralı yeni bombası!
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