CES 2017'de neler yaşanıyor?

Teknoloji dünyasının gözü bu hafta Las Vegas'ta gerçekleşecek olan CES 2017 fuarında olacak. 5 Ocak itibarıyla kapılarını açacak olan CES 2017'ye birçok teknoloji firması katılacak ve son cihazlarını burada sergileyecekler. Bizler de TeknoKulis ekibi olarak etkinlikte yaşanan tüm gelişmeleri anlık olarak sizlere aktarmaya çalışacağız.

Sizler ise bu fuarda yaşanacak olan tüm gelişmeleri bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Bu sayfanın devamlı olarak güncelleneceğini hatırlatalım;